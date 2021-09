–{ƒy[ƒW“à‚ÉŒfÚ‚Ì‹LŽ–EŽÊ^‚Ȃǂ̈êØ‚Ì–³’f“]Ú‚ð‹Ö‚¶‚Ü‚·B

‚·‚ׂĂ̒˜ìŒ ‚Í’†‘V•·ŽÐ‚É‹A‘®‚µ‚Ü‚·B

(C) The Chugoku Shimbun, All Rights Reserved.