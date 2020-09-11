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９月11日阪神戦　甘い球を痛打　救援陣２被弾

2020/9/11
【阪神―広島】六回、菊池保

【阪神―広島】六回、菊池保

　リリーフ陣が２本のソロを浴び、リードを広げられた。
（ここまで 26文字/記事全文 214文字）

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