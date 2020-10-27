【きょうは何の日】1991年10月28日
2020/10/27
日本シリーズ第７戦で西武に敗れた。王手から敵地で連敗。佐々岡真司が追い付かれ、川口和久が勝ち越され、北別府学が突き放される。刀折れ矢尽きた。
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