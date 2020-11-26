中崎、8700万円でサイン 今季1億4500万円から40％減の大幅ダウン
2020/11/26
広島の中崎翔太投手（28）が26日、広島市南区の球団事務所で契約交渉に臨み、１億４５００万円から40％減となる５８００万円ダウンの８７００万円で更改した。
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