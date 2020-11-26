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中崎、8700万円でサイン　今季1億4500万円から40％減の大幅ダウン

2020/11/26
中崎

中崎

　広島の中崎翔太投手（28）が26日、広島市南区の球団事務所で契約交渉に臨み、１億４５００万円から40％減となる５８００万円ダウンの８７００万円で更改した。
（ここまで 72文字/記事全文 202文字）

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