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＜ウエスタン＞４月30日阪神戦　宇草、復帰初戦で本塁打含む２安打

2021/4/30 18:25
【広島―阪神】三回、広島２死、復帰初戦で右越え本塁打を放ち、笑顔で三塁を回る宇草

【広島―阪神】三回、広島２死、復帰初戦で右越え本塁打を放ち、笑顔で三塁を回る宇草

　昨年10月に右足首を手術した宇草が、復帰初戦で本塁打を含む２安打を放った。
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