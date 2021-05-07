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＜ウエスタン＞５月７日オリックス戦　中村祐、緩急冴え１失点の好投　打線は終盤にソロ２発

2021/5/7 17:56
【オリックス―広島】６回１／３を投げて１失点と好投した中村祐

【オリックス―広島】６回１／３を投げて１失点と好投した中村祐

　◇オリックス―広島６回戦（広島６勝、12時59分、オセアンバファローズスタジアム舞洲）
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