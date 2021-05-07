カープ

＜ウエスタン＞５月７日オリックス戦　野間が実戦復帰「体調は万全」

2021/5/7 19:50
【オリックス―広島】実戦に復帰した野間

【オリックス―広島】実戦に復帰した野間

　下半身を痛めていた野間が実戦復帰した。「３番・中堅」で先発出場。２打席に立ち、６度の守備機会を無難にこなした。春季キャンプで故障し、久々の実戦に「体調は万全。先週から全力で動けている。まずは、試合に出られたことが良かった」とうなずいた。
（ここまで 119文字/記事全文 238文字）

会員限定の記事です
  • 無料登録して続きを読む
  • ログインする

  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

ﾌｧｰﾑ情報の最新記事
一覧

カープ アクセスランキング