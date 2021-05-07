＜ウエスタン＞５月７日オリックス戦 野間が実戦復帰「体調は万全」
2021/5/7 19:50
下半身を痛めていた野間が実戦復帰した。「３番・中堅」で先発出場。２打席に立ち、６度の守備機会を無難にこなした。春季キャンプで故障し、久々の実戦に「体調は万全。先週から全力で動けている。まずは、試合に出られたことが良かった」とうなずいた。
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