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＜エキシビションマッチ＞８月３日西武戦　大瀬良、課題と収穫　６回３失点

2021/8/3 23:40
【広島―西武】先発した大瀬良

【広島―西武】先発した大瀬良

　６回３失点の先発大瀬良は、課題と収穫が入り交じった。
（ここまで 27文字/記事全文 231文字）

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