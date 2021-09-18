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＜写真集＞９月18日ＤｅＮＡ戦（１）

2021/9/18 10:55

　
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  • 【広島―ＤｅＮＡ】先発の大瀬良
  • 【広島―ＤｅＮＡ】一回、打球を追って一塁側ベンチに突っ込む会沢（中央）
  • 【広島―ＤｅＮＡ】一回、飛球を追ってベンチに落ちそうになる捕手会沢（中央）
  • 【広島―ＤｅＮＡ】一回、野間
  • 【広島―ＤｅＮＡ】二回、西川（奥）
  • 【広島―ＤｅＮＡ】四回、会沢（右）
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