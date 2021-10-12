カープ

＜写真集＞10月12日ＤｅＮＡ戦（１）

2021/10/12 15:52
曽根

曽根

【広島―ＤｅＮＡ】
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  • 玉村（右）とコルニエル
  • 床田
  • 【広島―ＤｅＮＡ】先発、九里
  • 【広島―ＤｅＮＡ】二回、上本
  • 【広島―ＤｅＮＡ】四回、鈴木
  • 【広島―ＤｅＮＡ】四回、小園
  • 【広島―ＤｅＮＡ】四回、小園
  • 【広島―ＤｅＮＡ】六回、菊池
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