コイ黒原誕生 ドラフト１位「新人最多記録狙いたい」
2021/11/12 23:00
広島がドラフト１位で指名した関学大の黒原拓未投手（２１）＝１７３センチ、７６キロ、左投げ左打ち＝の入団が１２日、決まった。兵庫県尼崎市内のホテルで交渉し、契約金１億円、年俸１５００万円で合意した。黒原は「入団すればチームメートも含めて全員がライバル。負けないよう、野心を持って頑張りたい」と表情を引き締めた＝金額は推定。
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