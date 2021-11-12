カープ

コイ黒原誕生　ドラフト１位「新人最多記録狙いたい」

2021/11/12 23:00
入団が決まり、鞘師スカウト（右）に帽子をかぶせてもらう黒原

入団が決まり、鞘師スカウト（右）に帽子をかぶせてもらう黒原

　広島がドラフト１位で指名した関学大の黒原拓未投手（２１）＝１７３センチ、７６キロ、左投げ左打ち＝の入団が１２日、決まった。兵庫県尼崎市内のホテルで交渉し、契約金１億円、年俸１５００万円で合意した。黒原は「入団すればチームメートも含めて全員がライバル。負けないよう、野心を持って頑張りたい」と表情を引き締めた＝金額は推定。
（ここまで 161文字/記事全文 624文字）

会員限定の記事です
  • 無料登録して続きを読む
  • ログインする
  • キャンペーン

  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

話題の最新記事
一覧

カープ アクセスランキング