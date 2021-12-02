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高い球防ぎ安定感増す　玉村昇悟（20）2020年ドラフト６位【若ゴイＧＵＴＳだぜ　世代交代を引っ張る】

2021/12/2 23:03
「直球にこだわりたい」と来季への抱負を語る玉村

「直球にこだわりたい」と来季への抱負を語る玉村

　■１７試合　４勝７敗　防御率３・８３

　―下位指名からの挑戦。反骨心はありますか。
（ここまで 41文字/記事全文 975文字）

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