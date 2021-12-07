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坂倉２・８倍の５０００万円　高評価に「びっくり」

2021/12/7 23:00
３２００万円増で契約更改し、笑顔を見せる坂倉（撮影・山崎亮）

３２００万円増で契約更改し、笑顔を見せる坂倉（撮影・山崎亮）

　広島の坂倉将吾捕手（２３）が７日、広島市南区の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３２００万円増の年俸５千万円でサインした。５年目の今季は自己最多の１３２試合に出場し、打率はリーグ２位の３割１分５厘と大きく飛躍。主力として期待される来季へ向け、自覚もにじませた。（金額は推定）


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「僕は捕手で出たい」　坂倉一問一答
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