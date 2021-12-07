ドラフト２位森と６位末包、合意
2021/12/7 23:00
広島がドラフトで指名した、２位の三菱重工Ｗｅｓｔの森翔平投手（２３）＝１７７センチ、８０キロ、左投げ左打ち＝、６位の大阪ガスの末包（すえかね）昇大外野手（２５）＝１８８センチ、１１０キロ、右投げ右打ち＝の入団が７日、決まった。ともに神戸市内の中国料理店で担当の鞘師スカウトと交渉し、森は契約金７５００万円、年俸１２００万円、末包は契約金４千万円、年俸１千万円で合意した。（金額は推定）
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