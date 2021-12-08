ドラ５の松本と契約 契約金2500万円、年俸770万円
2021/12/8 19:08
広島がドラフト５位で指名したホンダ鈴鹿の松本竜也投手（22）＝１７８センチ、87キロ、右投げ右打ち＝の入団が８日、決まった。三重県四日市市内のホテルで担当の松本スカウトらと約１時間交渉し、契約金２５００万円、年俸７７０万円で合意した。（金額は推定）
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