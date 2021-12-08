大道、走り込みでスタミナアップ狙う「理想は常に全力投球」

広島の大道がスタミナアップに向け、走り込みに精を出している。１年目の今季は夏場に息切れし、８月に２軍再調整となったままシーズンを終えた。「理想は常に全力投球。自主トレで体力をつけてどうなるかが楽しみ」。先発ローテーション入りを期待される右腕は大粒の汗を流す。

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