大瀬良3年契約、総額8億1000万円　開幕投手は「譲らない」

広島の大瀬良大地投手（３０）が１４日、広島市南区の球団事務所で契約を更改した。３年契約で年俸は３千万円増の１億８千万円プラス出来高払い。再契約金１億２千万円と出来高を含めると、総額は８億１千万円に上る＝金額は推定。

（ここまで 108 文字/記事全文 578 文字）