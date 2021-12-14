大瀬良3年契約、総額8億1000万円 開幕投手は「譲らない」
2021/12/14 22:52
広島の大瀬良大地投手（３０）が１４日、広島市南区の球団事務所で契約を更改した。３年契約で年俸は３千万円増の１億８千万円プラス出来高払い。再契約金１億２千万円と出来高を含めると、総額は８億１千万円に上る＝金額は推定。
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