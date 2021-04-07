ちゅーピーゴルフネットワークコンペ

広島県内１０カ所のゴルフ場が加盟する「ちゅーピーゴルフネットワーク」は、第52回ゴルフコンペ大会を5月12日、広島西カントリー倶楽部（廿日市市大野猪ノウツ）で開きます。先着順１０組４０人で、くらぶ会員と同伴者３人までを対象に参加者を募集中です。順位に応じた商品を用意しています。空くじなしの抽選会も。



◇料金

プレー代セルフ7970円（食事付き）。別途１人２２００円の参加料

◇競技

１８ホールストロークプレー。午前９時３分アウトイン同時スタート

◇ハンディ

ダブルペリア方式（ハンディ上限なし）

◇運営・申し込み

広島西カントリー倶楽部 ☎０８２7（56）0311（午前8時〜午後5 時）

お申し込みは広島西カントリー倶楽部に電話し、会員番号をお伝えください。くらぶ未入会の方は、コンペ当日の入会手続きで参加可能です。お一人や初心者の方も大歓迎です。