ちゅーピーゴルフネットワークコンペ
2021/4/7 0:00
広島県内１０カ所のゴルフ場が加盟する「ちゅーピーゴルフネットワーク」は、第52回ゴルフコンペ大会を5月12日、広島西カントリー倶楽部（廿日市市大野猪ノウツ）で開きます。先着順１０組４０人で、くらぶ会員と同伴者３人までを対象に参加者を募集中です。順位に応じた商品を用意しています。空くじなしの抽選会も。
◇料金
プレー代セルフ7970円（食事付き）。別途１人２２００円の参加料
◇競技
１８ホールストロークプレー。午前９時３分アウトイン同時スタート
◇ハンディ
ダブルペリア方式（ハンディ上限なし）
◇運営・申し込み
広島西カントリー倶楽部 ☎０８２7（56）0311（午前8時〜午後5 時）
お申し込みは広島西カントリー倶楽部に電話し、会員番号をお伝えください。くらぶ未入会の方は、コンペ当日の入会手続きで参加可能です。お一人や初心者の方も大歓迎です。
◇締め切り
締め切りは5月6日。
◇注意事項 新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催日時の変更や催しの中止となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
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