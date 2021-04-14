親子ペアでスナッグゴルフ　廿日市で24日大会

家族で一緒に楽しめるスナッグゴルフの親子ペア大会が24日午前10時から、廿日市市大野の「ちゅーピースナッグゴルフコース」（ちゅーピーパーク内）であります。親子2人1組（お孫さんとのペアも可）を対象に、先着で20組40名を募集しています。

競技は9ホールストロークプレーで、ペアを組んだ2人の合計スコアを競います。優勝、2位、3位のほか、参加賞などもあります。

◇参加料

プレー代1組で1,000円（クラブなどのレンタル代含む）

※車でお越しの場合、別途駐車料金（1,000円）が必要

◇特典

会員証持参で参加料が200円引き、ちゅーピーポイント100ポイント贈呈

◇申し込み・問い合わせ

ちゅーピーパーク ☎0829(56)0666（午前９時半〜午後４時半）

◇注意事項

荒天や新型コロナウイルス感染症の状況により中止になる場合があります。事前に会場にお確かめください。

