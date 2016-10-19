新規加盟店（２０１６年５月〜９月）

2016/10/19 0:00

【広島市西区】
◆ハッピーキャロット整体　広島市西区草津南１の７の１３　☎０８２（９６１）５１０８　１０分延長サービス（初めての人）
◆大元気整体院　広島市西区観音新町１の２０の２９　☎０８２（２９２）４６２０　施術１０分サービス

【東広島市】
◆乗馬クラブクレイン東広島　東広島市豊栄町清武１２４６１の２　☎０８２（４２０）３９７０　体験乗馬スクール４５分３０％引き（同伴者１人まで）。用具レンタル料などが別途必要です

【福山市】
◆癒しの空間つきあかり　福山市伊勢丘６の１１の５　☎０８０（９９８９）４７３８　各コース２００円引き
◆痛くない整体院　福山市芦田町下有地５１５の３　☎０８４（９５９）４２７４　４５００円以上のメニュー初回のみ５０％引き

【島根県】
◆ＪＲ大田市駅観光案内所　大田市大田町大田イ６６４の１　☎０８５４（８４）５４３０　らとちゃん関連粗品（ノートなど）進呈

◆一般社団法人　大田市観光協会温泉津支部「ゆうゆう館」　大田市温泉津町温泉津イ７９１の４　☎０８５５（６５）２０６５　らとちゃん関連粗品（ノートなど）進呈


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