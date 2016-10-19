新規加盟店（２０１６年５月〜９月）
2016/10/19 0:00
【広島市西区】
◆ハッピーキャロット整体 広島市西区草津南１の７の１３ ☎０８２（９６１）５１０８ １０分延長サービス（初めての人）
◆大元気整体院 広島市西区観音新町１の２０の２９ ☎０８２（２９２）４６２０ 施術１０分サービス
【東広島市】
◆乗馬クラブクレイン東広島 東広島市豊栄町清武１２４６１の２ ☎０８２（４２０）３９７０ 体験乗馬スクール４５分３０％引き（同伴者１人まで）。用具レンタル料などが別途必要です
【福山市】
◆癒しの空間つきあかり 福山市伊勢丘６の１１の５ ☎０８０（９９８９）４７３８ 各コース２００円引き
◆痛くない整体院 福山市芦田町下有地５１５の３ ☎０８４（９５９）４２７４ ４５００円以上のメニュー初回のみ５０％引き
【島根県】
◆ＪＲ大田市駅観光案内所 大田市大田町大田イ６６４の１ ☎０８５４（８４）５４３０ らとちゃん関連粗品（ノートなど）進呈
◆一般社団法人 大田市観光協会温泉津支部「ゆうゆう館」 大田市温泉津町温泉津イ７９１の４ ☎０８５５（６５）２０６５ らとちゃん関連粗品（ノートなど）進呈
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