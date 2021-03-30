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史跡今高野山で伝統芸能　４月４日、太鼓や阿波おどり【備後を誇る　コロナ禍を越えて】

2021/3/30 21:05
本番に向け練習を重ねる京楽さん（左から３人目）たち

本番に向け練習を重ねる京楽さん（左から３人目）たち

　広島県世羅町甲山の県史跡今高野山にある神楽殿付近で４月４日午前１０時半から、太鼓や阿波おどりなど計４団体でつくる大田庄祭団のステージがある。歴史ある地で伝統芸能を披露し、新型コロナウイルス終息への願いを共有する。
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