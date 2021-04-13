文化・芸能

公開収録　奏でるピアノと歌【ＳＴＵ　ＢＵＺＺ!!　リレーフォト日記】＜14＞

2021/4/13 18:30
紙屋町まちかどピアノを演奏する兵頭葵

紙屋町まちかどピアノを演奏する兵頭葵


　紙屋町シャレオ　２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ広島ＦＭＳａｔｏｒｕｍａｎ５０ｗｉｔｈＳＴＵ４８の公開収録に兵頭葵と池田裕楽が出演しました。
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