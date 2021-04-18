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如水館３・４番２年生アーチ、乱打戦制す【高校野球春季広島大会】

2021/4/18 22:23
八回、如水館の永田が右越えに勝ち越し２ランを放つ

八回、如水館の永田が右越えに勝ち越し２ランを放つ

【春季広島県高校野球大会１回戦　如水館10―８国泰寺】（18日、広島県営球場）

　如水館が国泰寺との乱打戦を制した。３番永田啓、４番堀越陽斗の両２年生が本塁打を放つなど計11安打10得点。八回に勝ち越し２ランを放った永田は「つなぐ意識だったけど結果的に本塁打になって良かった」と喜んだ。
（ここまで 134文字/記事全文 213文字）

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