文化・芸能

船上劇場　ありがとうのツアー【ＳＴＵ　ＢＵＺＺ!!　リレーフォト日記】＜15＞

2021/4/19 19:15
神戸港でスタートした「ありがとう！ＳＴＵ４８号ツアー」に臨むメンバー

神戸港でスタートした「ありがとう！ＳＴＵ４８号ツアー」に臨むメンバー


　「ありがとう！ＳＴＵ４８号ツアー」がスタートしました。２０１９年４月１６日にＳＴＵ４８の船上劇場として就役したＳＴＵ４８号が来月、その役目を終えます。
（ここまで 76文字/記事全文 300文字）

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  • 船上劇場のラストを締めくくるツアーにふさわしいパフォーマンスを披露した
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