文化・芸能

レオマ３０周年彩るライブ【ＳＴＵ　ＢＵＺＺ!!　リレーフォト日記】＜20＞

2021/5/4 21:12
勝手に！四国観光ガイドで２期研究生の前列左から川又あん奈、立仙百佳、田中美帆、宗雪里香、吉崎凜子、中廣弥生。勝手に！四国観光大使で１期生の後列左から榊美優、兵頭葵、谷口茉妃菜。後列右端はユニットリーダーの福田朱里、左隣は中村舞

勝手に！四国観光ガイドで２期研究生の前列左から川又あん奈、立仙百佳、田中美帆、宗雪里香、吉崎凜子、中廣弥生。勝手に！四国観光大使で１期生の後列左から榊美優、兵頭葵、谷口茉妃菜。後列右端はユニットリーダーの福田朱里、左隣は中村舞


　レオマリゾート（香川県）の３０周年メモリアルスペシャルライブに、ＳＴＵ４８が出演しました。四国出身メンバーと四国が大好きなメンバーが集まったユニット「勝手に！四国観光大使」「勝手に！四国観光ガイド」で会場を盛り上げました。
（ここまで 112文字/記事全文 248文字）

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