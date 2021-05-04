文化・芸能
レオマ３０周年彩るライブ【ＳＴＵ ＢＵＺＺ!! リレーフォト日記】＜20＞
2021/5/4 21:12
レオマリゾート（香川県）の３０周年メモリアルスペシャルライブに、ＳＴＵ４８が出演しました。四国出身メンバーと四国が大好きなメンバーが集まったユニット「勝手に！四国観光大使」「勝手に！四国観光ガイド」で会場を盛り上げました。
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