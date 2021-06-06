コラム・連載・特集

無念の七回コールド　新庄

2021/6/6 23:14
【新庄―創志学園】コールド負けし、肩を落としてベンチへ引き揚げる新庄ナイン（撮影・大川万優）

【新庄―創志学園】コールド負けし、肩を落としてベンチへ引き揚げる新庄ナイン（撮影・大川万優）

　選抜大会に出場した新庄は七回コールド負け。宇多村監督は「この点差が全て。これが実力です」とうなだれた。

　＜写真集＞新庄敗退　決勝は下関国際−創志学園【春季中国大会・第２日】
（ここまで 87文字/記事全文 284文字）

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