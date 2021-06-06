無念の七回コールド 新庄
2021/6/6 23:14
選抜大会に出場した新庄は七回コールド負け。宇多村監督は「この点差が全て。これが実力です」とうなだれた。
＜写真集＞新庄敗退 決勝は下関国際−創志学園【春季中国大会・第２日】
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