文化・芸能

緊張感と発見、舞台の面白さ【ＳＴＵ　ＢＵＺＺ!!　リレーフォト日記】＜30＞

2021/6/8 18:22
ＨＩＮＡ役で華やかな演技を披露する今村美月

ＨＩＮＡ役で華やかな演技を披露する今村美月


　舞台「ＳＥＰＴ　Ｖｏｌ．１０　ＲｅＡｎｉｍａｔｉｏｎ」が、こくみん共済ｃｏｏｐホール／スペース・ゼロ（東京都渋谷区）で開かれ、ＨＩＮＡ役で今村美月、泉木葉役で沖侑果が出演しました。
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  • 舞台への熱い思いを込め、泉木葉役を演じる沖侑果
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