文化・芸能
緊張感と発見、舞台の面白さ【ＳＴＵ ＢＵＺＺ!! リレーフォト日記】＜30＞
2021/6/8 18:22
舞台「ＳＥＰＴ Ｖｏｌ．１０ ＲｅＡｎｉｍａｔｉｏｎ」が、こくみん共済ｃｏｏｐホール／スペース・ゼロ（東京都渋谷区）で開かれ、ＨＩＮＡ役で今村美月、泉木葉役で沖侑果が出演しました。
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