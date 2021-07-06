文化・芸能
「はじまりの唄」多くの人へ【ＳＴＵ ＢＵＺＺ!! リレーフォト日記】＜38＞
2021/7/6 18:41
第３回ＡＫＢ４８グループ歌唱力No.１決定戦ファイナリスト９人によるユニット、ＮｏｎａＤｉａｍｏｎｄｓの「はじまりの唄」が、リリースされました。ＳＴＵ４８からは岡田奈々（ＡＫＢ兼任）、矢野帆夏、池田裕楽が参加。スペシャルトーク＆ライブの配信も行われました。
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