文化・芸能

「はじまりの唄」多くの人へ【ＳＴＵ　ＢＵＺＺ!!　リレーフォト日記】＜38＞

2021/7/6 18:41
「はじまりの唄」のリリースを喜ぶ矢野帆夏（左）と池田裕楽

「はじまりの唄」のリリースを喜ぶ矢野帆夏（左）と池田裕楽


　第３回ＡＫＢ４８グループ歌唱力No.１決定戦ファイナリスト９人によるユニット、ＮｏｎａＤｉａｍｏｎｄｓの「はじまりの唄」が、リリースされました。ＳＴＵ４８からは岡田奈々（ＡＫＢ兼任）、矢野帆夏、池田裕楽が参加。スペシャルトーク＆ライブの配信も行われました。
（ここまで 126文字/記事全文 245文字）

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