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出雲北陵 5 ― 2 浜田商【高校野球島根大会２回戦】

2021/7/18 11:27

▽２回戦 (松江市営野球場)

浜田商　 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ― 2
出雲北陵 1 0 0 2 0 0 2 0 X ― 5

▽投手
(浜田商) 内藤、横井、内藤
(出雲北陵) 板垣、細田

※速報のため公式記録と異なる場合があります

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