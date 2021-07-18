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松江農林 12 ― 5 江津 (七回コールド)【高校野球島根大会２回戦】

2021/7/18 15:21

▽２回戦 (県立浜山球場)

江津　　 0 0 0 2 0 2 1 ― 5
松江農林 1 3 4 2 1 0 1 ― 12
(七回コールド)

▽投手
(江津) 益野、大浜、益野、大浜
(松江農林) 野々村、川井

※速報のため公式記録と異なる場合があります

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