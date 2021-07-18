松江農林 12 ― 5 江津 (七回コールド)【高校野球島根大会２回戦】

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▽２回戦 (県立浜山球場)
江津 0 0 0 2 0 2 1 ― 5松江農林 1 3 4 2 1 0 1 ― 12 (七回コールド)
▽投手 (江津) 益野、大浜、益野、大浜 (松江農林) 野々村、川井
※速報のため公式記録と異なる場合があります
▽２回戦 (県立浜山球場)江津 0 0 0 2 0 2 1 ― 5松江農林 1 3 4 2 1 0 1 ― 12 (七回コールド)▽投手 (江津) 益野、大浜、益野、大浜 (松江農林) 野々...
▽２回戦 (県立浜山球場)大社 0 0 − 0出雲農林 0 − 0▽投手 (大社) 安松 (出雲農林) 斎藤翔※速報のため公式記録と異なる場合があります
▽２回戦 (松江市営野球場)明誠 0 0 0 0 0 − 0三刀屋 0 0 0 1 0 − 1▽投手 (明誠) 金尾 (三刀屋) 飯塚※速報のため公式記録と異なる場合があります
▽２回戦 (松江市営野球場)松江南 3 0 1 1 0 0 4 ― 9浜田水産 0 0 0 0 0 0 0 ― 0(七回コールド)▽投手(松江南) 福田、中沢、植田、江角(浜田水産) 石井※速報のた...
▽２回戦 (松江市営野球場)浜田商 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ― 2出雲北陵 1 0 0 2 0 0 2 0 X ― 5▽投手 (浜田商) 内藤、横井、内藤 (出雲北陵) 板垣、細田※速報...
▽２回戦 (県立浜山球場)江津 0 0 0 2 0 2 1 ― 5松江農林 1 3 4 2 1 0 1 ― 12 (七回コールド)▽投手 (江津) 益野、大浜、益野、大浜 (松江農林) 野々...
▽２回戦 (県立浜山球場)大社 0 0 − 0出雲農林 0 − 0▽投手 (大社) 安松 (出雲農林) 斎藤翔※速報のため公式記録と異なる場合があります
▽２回戦 (松江市営野球場)明誠 0 0 0 0 0 − 0三刀屋 0 0 0 1 0 − 1▽投手 (明誠) 金尾 (三刀屋) 飯塚※速報のため公式記録と異なる場合があります
▽２回戦 (松江市営野球場)松江南 3 0 1 1 0 0 4 ― 9浜田水産 0 0 0 0 0 0 0 ― 0(七回コールド)▽投手(松江南) 福田、中沢、植田、江角(浜田水産) 石井※速報のた...
▽２回戦 (松江市営野球場)浜田商 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ― 2出雲北陵 1 0 0 2 0 0 2 0 X ― 5▽投手 (浜田商) 内藤、横井、内藤 (出雲北陵) 板垣、細田※速報...