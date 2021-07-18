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松江南 9 ― 0 浜田水産 (七回コールド)【高校野球島根大会２回戦】

2021/7/18 13:49

▽２回戦 (松江市営野球場)

松江南　 3 0 1 1 0 0 4 ― 9
浜田水産 0 0 0 0 0 0 0 ― 0
(七回コールド)

▽投手
(松江南) 福田、中沢、植田、江角
(浜田水産) 石井

※速報のため公式記録と異なる場合があります

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