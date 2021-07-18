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明誠 0 − 1 三刀屋【高校野球島根大会２回戦】

2021/7/18 14:18

▽２回戦 (松江市営野球場)

明誠　 0 0 0 0 0 − 0
三刀屋 0 0 0 1 0 − 1

▽投手
(明誠) 金尾
(三刀屋) 飯塚

※速報のため公式記録と異なる場合があります

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