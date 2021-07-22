大社 8 ― 2 大東【高校野球島根大会３回戦】

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▽３回戦 (県立浜山球場)
大社 0 0 2 2 2 2 0 0 0 ― 8大東 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ― 2
▽投手 (大社) 森山、安松、石飛 (大東) 川上、女鹿田、森山
▽本塁打 (大社) 小村
※速報のため公式記録と異なる場合があります
▽３回戦 (松江市営野球場)三刀屋 0 1 0 2 0 0 0 1 4 − 8松江商 0 1 0 0 0 0 0 0 0 − 1▽投手 (三刀屋) 河角 (松江商) 野間、木下、石倉▽本塁打 (三刀屋...
▽３回戦 (県立浜山球場)大社 0 0 2 2 2 2 0 0 0 ― 8大東 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ― 2▽投手 (大社) 森山、安松、石飛 (大東) 川上、女鹿田、森山▽本塁打 (大...
▽３回戦 (松江市営野球場)出雲西 0 0 2 0 0 0 0 0 2 ― 4松江南 0 0 0 2 0 1 0 0 0 ― 3▽投手 (出雲西) 安川、藤原、高橋 (松江南) 福田※速報のため公式記...
▽３回戦 (県立浜山球場)益田東 4 2 3 1 1 ― 11松江農林 0 0 0 0 0 ― 0 (五回コールド)▽投手 (益田東) 高良、佐々木、新田 (松江農林) 野々村、川井、野々村※速報...
▽３回戦 (松江市営野球場)三刀屋 0 1 0 2 0 0 0 1 4 − 8松江商 0 1 0 0 0 0 0 0 0 − 1▽投手 (三刀屋) 河角 (松江商) 野間、木下、石倉▽本塁打 (三刀屋...
▽３回戦 (県立浜山球場)大社 0 0 2 2 2 2 0 0 0 ― 8大東 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ― 2▽投手 (大社) 森山、安松、石飛 (大東) 川上、女鹿田、森山▽本塁打 (大...
▽３回戦 (松江市営野球場)出雲西 0 0 2 0 0 0 0 0 2 ― 4松江南 0 0 0 2 0 1 0 0 0 ― 3▽投手 (出雲西) 安川、藤原、高橋 (松江南) 福田※速報のため公式記...
▽３回戦 (県立浜山球場)益田東 4 2 3 1 1 ― 11松江農林 0 0 0 0 0 ― 0 (五回コールド)▽投手 (益田東) 高良、佐々木、新田 (松江農林) 野々村、川井、野々村※速報...