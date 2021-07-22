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大社 8 ― 2 大東【高校野球島根大会３回戦】

2021/7/22 14:59

▽３回戦 (県立浜山球場)

大社 0 0 2 2 2 2 0 0 0 ― 8
大東 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ― 2

▽投手
(大社) 森山、安松、石飛
(大東) 川上、女鹿田、森山

▽本塁打
(大社) 小村

※速報のため公式記録と異なる場合があります

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