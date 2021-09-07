文化・芸能

豊かな干潟の復活お手伝い【ＳＴＵ　ＢＵＺＺ!!　リレーフォト日記】＜55＞

2021/9/7 19:38
豊かな干潟を復活させる活動を手伝った今村美月（左）と信濃宙花

豊かな干潟を復活させる活動を手伝った今村美月（左）と信濃宙花


　豊かな干潟の復活を目指している「広島湾さとうみネットワーク」の活動を、地域応援プロジェクトの一環でお手伝いさせてもらいました。
（ここまで 64文字/記事全文 326文字）

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  • アサリの稚貝を天敵から守るためにネットを設置。かなりの重労働でした
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