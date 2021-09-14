文化・芸能

ピースマッチ、折り鶴に願い【ＳＴＵ　ＢＵＺＺ!!　リレーフォト日記】＜57＞

2021/9/14 18:21
「ピースマッチ」に寄せられた折り鶴の前で記念撮影する川又優菜。多くの人たちの思いを感じました

「ピースマッチ」に寄せられた折り鶴の前で記念撮影する川又優菜。多くの人たちの思いを感じました


　サッカーを通じて核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を願う「ピースマッチ」が、エディオンスタジアム広島（広島市安佐南区）で開催されました。
（ここまで 68文字/記事全文 247文字）

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