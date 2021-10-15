山口１区

▼予想される顔ぶれ

▼情勢

▼過去の結果（小選挙区）

2017年 当 133,221 高村正大 自新 36,582 大内一也 希新 17,924 五島博 共新 5,070 河井美和子 諸新

2014年 当 120,084 高村正彦 自前 39,375 高邑勉 維元 16,890 藤井直子 共新

2012年 当 133,776 高村正彦 自前 35,622 飯田哲也 未新 23,813 冨村郷司 民新 9,753 魚永智行 共新

2009年 当 142,103 高村正彦 自前 比 94,253 高邑勉 民新 10,114 吉田貞好 共新 2,889 村田純一 諸新

2005年 当 148,912 高村正彦 自前 64,309 北角嘉幸 民新 20,059 三村真千代 共新

2003年 当 137,830 高村正彦 自前 66,672 大泉博子 民新 12,071 魚永智行 共新

2000年 当 143,490 高村正彦 自前 51,496 山崎桃生 民新 24,167 魚永智行 共新

1996年 当 125,924 高村正彦 自 前 39,268 林洋武 共 新 8,325 三好一平 無 新

再選を目指す自民党前職の高村は発足した岸田内閣で財務政務官に就いた。会員制交流サイト（ＳＮＳ）で日々の活動を小まめに発信し、ミニ集会で支援基盤を固める。近く周南市に事務所を開く。立憲民主党新人の大内は９月、周南市に事務所を開設。１０月上旬には党参院議員が応援に駆け付け、浸透を後押しした。演説動画のインターネット投稿を開始し、少子化対策の訴えに重点を置く。