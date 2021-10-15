コラム・連載・特集

山口１区

2021/10/15

山口１区

山口１区

▼予想される顔ぶれ

▼情勢

　再選を目指す自民党前職の高村は発足した岸田内閣で財務政務官に就いた。会員制交流サイト（ＳＮＳ）で日々の活動を小まめに発信し、ミニ集会で支援基盤を固める。近く周南市に事務所を開く。立憲民主党新人の大内は９月、周南市に事務所を開設。１０月上旬には党参院議員が応援に駆け付け、浸透を後押しした。演説動画のインターネット投稿を開始し、少子化対策の訴えに重点を置く。

▼過去の結果（小選挙区）

2017年
133,221高村正大自新
36,582大内一也希新
17,924五島博共新
5,070河井美和子諸新
2014年
120,084高村正彦自前
39,375高邑勉維元
16,890藤井直子共新
2012年
133,776高村正彦自前
35,622飯田哲也未新
23,813冨村郷司民新
9,753魚永智行共新
2009年
142,103高村正彦自前
94,253高邑勉民新
10,114吉田貞好共新
2,889村田純一諸新
2005年
148,912高村正彦自前
64,309北角嘉幸民新
20,059三村真千代共新
2003年
137,830高村正彦自前
66,672大泉博子民新
12,071魚永智行共新
2000年
143,490高村正彦自前
51,496山崎桃生民新
24,167魚永智行共新
1996年
125,924高村正彦自 前
39,268林洋武共 新
8,325三好一平無 新

  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

特集の最新記事
一覧

  • #選挙を学ぼう (10/15)

    　「投票所ってどこにある？」「いつの時点で１８歳だったら投票できる？」。そんな疑問をもっている方も多いでしょう。「＃選挙を学ぼう」では、選挙の仕組みを簡単に動画（３０秒程度）で紹介します。計１４本を公...

  • 鳥取２区 (10/15)

    鳥取２区 ▼予想される顔ぶれ▼情勢　自民党前職の赤沢は内閣府副大臣を離れたため地元入りを増やし、６選へ地盤固めを急ぐ。立憲民主党元職の湯原は１期で議席を失ってから９年間、街頭演説やあいさつ回りを続け...

  • 岡山２区 (10/15)

    岡山２区 ▼情勢　自民党の山下と立憲民主党比例中国の津村による前職同士の一騎打ちが見込まれる。野党共闘で今回の擁立を見送った共産党支援者の票がどこに向かうかが注目される。山下は後援会や地域の行事を小ま...

  • 広島３区 (10/15)

    広島３区▼予想される顔ぶれ▼情勢　「政治とカネ」の問題の震源地で、現職閣僚に新人５人が挑む。立憲民主党新人のライアンは宣伝カーなどで「クリーンな政治」を訴える。１０選を狙う公明党比例中国前職の斉藤は「...

  • 山口３区 (10/15)

    　山口３区 ▼予想される顔ぶれ ▼情勢　１０期務めた自民党前職で元官房長官の河村建夫が立候補の見送りを決意した。参院議員を辞職して転身を図る自民党新人で元文部科学相の林と立憲民主党新人で党県副代表の坂...