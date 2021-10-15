山口１区
2021/10/15
山口１区
▼予想される顔ぶれ
▼情勢再選を目指す自民党前職の高村は発足した岸田内閣で財務政務官に就いた。会員制交流サイト（ＳＮＳ）で日々の活動を小まめに発信し、ミニ集会で支援基盤を固める。近く周南市に事務所を開く。立憲民主党新人の大内は９月、周南市に事務所を開設。１０月上旬には党参院議員が応援に駆け付け、浸透を後押しした。演説動画のインターネット投稿を開始し、少子化対策の訴えに重点を置く。
▼過去の結果（小選挙区）
|2017年
|当
|133,221
|高村正大
|自新
|36,582
|大内一也
|希新
|17,924
|五島博
|共新
|5,070
|河井美和子
|諸新
|2014年
|当
|120,084
|高村正彦
|自前
|39,375
|高邑勉
|維元
|16,890
|藤井直子
|共新
|2012年
|当
|133,776
|高村正彦
|自前
|35,622
|飯田哲也
|未新
|23,813
|冨村郷司
|民新
|9,753
|魚永智行
|共新
|2009年
|当
|142,103
|高村正彦
|自前
|比
|94,253
|高邑勉
|民新
|10,114
|吉田貞好
|共新
|2,889
|村田純一
|諸新
|2005年
|当
|148,912
|高村正彦
|自前
|64,309
|北角嘉幸
|民新
|20,059
|三村真千代
|共新
|2003年
|当
|137,830
|高村正彦
|自前
|66,672
|大泉博子
|民新
|12,071
|魚永智行
|共新
|2000年
|当
|143,490
|高村正彦
|自前
|51,496
|山崎桃生
|民新
|24,167
|魚永智行
|共新
|1996年
|当
|125,924
|高村正彦
|自 前
|39,268
|林洋武
|共 新
|8,325
|三好一平
|無 新
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