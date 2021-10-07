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岡山１区

2021/10/7

岡山1区

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▼予想される顔ぶれ

▼情勢

　厚い地盤を背景に１２選を目指す自民党前職の逢沢に、立憲民主党新人の原田がどう立ち向かうかが焦点となる。両党の戦いを軸に、共産党新人の余江も絡む。逢沢はＳＮＳ配信、党県副代表の原田は決起集会、党県委員の余江は街頭などでそれぞれ政策を訴える。

▼過去の結果(小選挙区)

2017年
87,272逢沢一郎自前
56,757高井崇志立前
21,551蜂谷弘美希新
2014年
90,059逢沢一郎自前
56,135高井崇志維元
15,105向谷千鳥共新
2012年
100,960逢沢一郎自前
41,258高井崇志民前
24,370赤木正幸み新
10,291垣内雄一共新
2,480安原園枝諸新
2009年
110,345逢沢一郎自前
106,269高井崇志民新
9,877東毅共新
2,003安原園枝諸新
2005年
127,294逢沢一郎自前
61,357菅源太郎民新
12,068植本完治共新
8,560福島捷美社新
2003年
102,318逢沢一郎自前
63,463菅源太郎民新
11,951植本完治共新
2000年
105,253逢沢一郎自前
59,634河田英正民新
18,743垣内雄一共新
1996年
116,639逢沢一郎自 前
54,651日笠勝之進 前
19,743森脇久紀共 新

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