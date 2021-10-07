岡山１区
2021/10/7
岡山1区
▼予想される顔ぶれ
▼情勢厚い地盤を背景に１２選を目指す自民党前職の逢沢に、立憲民主党新人の原田がどう立ち向かうかが焦点となる。両党の戦いを軸に、共産党新人の余江も絡む。逢沢はＳＮＳ配信、党県副代表の原田は決起集会、党県委員の余江は街頭などでそれぞれ政策を訴える。
▼過去の結果(小選挙区)
|2017年
|当
|87,272
|逢沢一郎
|自前
|比
|56,757
|高井崇志
|立前
|21,551
|蜂谷弘美
|希新
|2014年
|当
|90,059
|逢沢一郎
|自前
|比
|56,135
|高井崇志
|維元
|15,105
|向谷千鳥
|共新
|2012年
|当
|100,960
|逢沢一郎
|自前
|41,258
|高井崇志
|民前
|24,370
|赤木正幸
|み新
|10,291
|垣内雄一
|共新
|2,480
|安原園枝
|諸新
|2009年
|当
|110,345
|逢沢一郎
|自前
|比
|106,269
|高井崇志
|民新
|9,877
|東毅
|共新
|2,003
|安原園枝
|諸新
|2005年
|当
|127,294
|逢沢一郎
|自前
|61,357
|菅源太郎
|民新
|12,068
|植本完治
|共新
|8,560
|福島捷美
|社新
|2003年
|当
|102,318
|逢沢一郎
|自前
|63,463
|菅源太郎
|民新
|11,951
|植本完治
|共新
|2000年
|当
|105,253
|逢沢一郎
|自前
|59,634
|河田英正
|民新
|18,743
|垣内雄一
|共新
|1996年
|当
|116,639
|逢沢一郎
|自 前
|54,651
|日笠勝之
|進 前
|19,743
|森脇久紀
|共 新
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