2021衆院選特集
岡山県５小選挙区の届け出順
岡山2021/10/19 17:30
19日公示された衆院選で、岡山県内の５小選挙区の立候補者は次の通り（選挙区名の後のかっこ内は届け出人数、敬称略、年齢は31日現在の満年齢）。
▽１区（３人）
逢沢 一郎67 元党国対委長 自民・前
余江 雪央44 党県委員 共産・新
原田 謙介35 党県副代表 立民・新
▽２区（２人）
山下 貴司56 元法相 自民・前
津村 啓介50 元内閣政務官 立民・前
▽３区（４人）
阿部 俊子62 元外務副大臣 自民・前
平沼正二郎41 会社役員 無所属・新
森本 栄73 党県副代表 立民・新
尾崎 宏子65 党地区役員 共産・新
▽４区（３人）
橋本 岳47 元厚労副大臣 自民・前
柚木 道義49 元財務政務官 立民・前
中川 智晴63 １級建築士 無所属・新
▽５区（３人）
加藤 勝信65 前官房長官 自民・前
美見 芳明64 党地区委員長 共産・新
はたともこ55 党県支部長 立民・新
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