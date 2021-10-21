2021衆院選特集
【衆院選 候補の訴えと横顔】広島１区（上から届け出順）
広島2021/10/21 12:56
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
広島の最新記事
-
衆院選、広島県内の情勢 (10/21)
中国新聞社は２０日、３１日投開票の衆院選で共同通信社が実施した電話調査の結果に取材を加味して、広島県内の７小選挙区の序盤情勢を探った。自民党は与党の厚い支持基盤に支えられて、五つの小選挙区で堅調な戦...
-
自民首相に３新人が挑む 広島１区 共産・社民、独自に候補 (10/21)
３１日投開票の衆院選で、広島１区には４人が立った。１０選を目指す自民党前職の岸田文雄氏（６４）＝公明推薦＝に、共産党新人の大西理氏（５５）、社民党新人の有田優子氏（５１）、諸派の政治団体「日本成功党...
- 【衆院選 候補の訴えと横顔】広島１区（上から届け出順） (10/21)
-
【私の政策 衆院選候補者アンケート】＜１＞政府の新型コロナ対策 (10/21)
３１日に投開票される衆院選に当たり、中国新聞社は広島県内７小選挙区の全ての候補者計２４人に政策アンケートをした。質問用紙を渡し、テーマごとの考えや主張について三つの選択肢から一つを選んでもらい、その...
-
期日前投票始まる 広島県内３０市区町の選管 (10/21)
衆院選（３１日投開票）の期日前投票が２０日、広島県内各地で始まった。全３０市区町の選管が市役所や区役所、町役場など計７５カ所で開始。３０日までに計１４５カ所に投票所を設ける。