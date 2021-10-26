2021衆院選特集
広島４区
広島2021/10/26 23:39
▽４区（４人）１７自 １４自
空本 誠喜５７☆党県幹事長 維 元
新谷 正義４６☆前総務副大臣自（竹）前
中川 俊直５１ 元経産政務官 無 元
上野 寛治３９☆党県支部長 立 新
（ここまで 91文字/記事全文 365文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
広島の最新記事
-
広島７区
(10/26)
▽７区（４人）１７自 １４自佐藤 広典４５☆党県支部長 立 新橋本 加代４８ 会社代表 無 新村井 明美７３ 党地区委員 共 新小林 史明３８☆内閣府副大臣自（岸）前
-
広島６区
(10/26)
▽６区（２人）１７望 １４無佐藤 公治６２☆党県代表 立 前小島 敏文７１☆元厚労政務官自（岸）前
-
広島５区
(10/26)
▽５区（２人）１７自 １４自野村功次郎５１☆党県支部長 立 新寺田 稔６３☆党副幹事長 自（岸）前
-
広島４区
(10/26)
▽４区（４人）１７自 １４自空本 誠喜５７☆党県幹事長 維 元新谷 正義４６☆前総務副大臣自（竹）前中川 俊直５１ 元経産政務官 無 元上野 寛治３９☆党県支部長 立 新
-
広島３区
(10/26)
▽３区（６人）１７自 １４自大山 宏７３ 作家 無 新矢島 秀平２９☆音楽家 Ｎ 新斉藤 鉄夫６９ 国土交通相 公 前玉田 憲勲６４ 開業医 無 新ライアン真由美５８...