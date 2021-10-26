▽７区（４人）１７自 １４自

佐藤 広典４５☆党県支部長 立 新

橋本 加代４８ 会社代表 無 新

村井 明美７３ 党地区委員 共 新

小林 史明３８☆内閣府副大臣自（岸）前

（ここまで 91 文字/記事全文 343 文字）