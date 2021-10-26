2021衆院選特集

鳥取１区　終盤情勢

鳥取2021/10/26 23:39

　▽１区（２人）１７自　１４自

石破　　茂６４☆元党幹事長　自（破）前
岡田　正和３９　党地区委員長　　共　新
（ここまで 53文字/記事全文 247文字）

会員限定の記事です
  • 無料登録して続きを読む
  • ログインする
  • キャンペーン
  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

鳥取の最新記事
一覧

  • 鳥取２区は与野党一騎打ち　赤沢氏、過去全勝でも警戒／湯原氏、野党一本化で猛追 (10/28)

    　▽赤沢　亮正６０☆前内閣副大臣自（破）前　▽湯原　俊二５８☆党県副代表　立　元　（届け出順、敬称略、☆は比例との重複立候補者、（破）は石破派）

  • 鳥取２区　終盤情勢 (10/26)

    　▽２区（２人）１７自　１４自赤沢　亮正６０☆前内閣副大臣自（破）前湯原　俊二５８☆党県副代表　　　立　元

  • 鳥取１区　終盤情勢 (10/26)

    　▽１区（２人）１７自　１４自石破　　茂６４☆元党幹事長　自（破）前岡田　正和３９　党地区委員長　　共　新

  • 鳥取県２小選挙区の届け出順 (10/19)

    　19日公示された衆院選で、鳥取県内の２小選挙区の立候補者は次の通り（選挙区名の後のかっこ内は届け出人数、敬称略、年齢は31日現在の満年齢）。　特集・衆院選２０２１　▽１区（２人）　石破　　茂64　元...

  • 鳥取１区の擁立、立民県連が断念 (10/16)

    　立憲民主党鳥取県連は１５日、衆院選鳥取１区の候補擁立を断念したと発表した。自民党前職石破茂氏（６４）が圧勝を続ける選挙区で、候補者探しが難航していた。旧民主党系は２０１２年の衆院選以来、候補を出せて...