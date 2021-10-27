2021衆院選特集
山口１区
山口2021/10/27 0:17
▽１区（２人）１７自 １４自
大内 一也４８☆党県副代表 立 新
高村 正大５０☆財務政務官 自（麻）前
（ここまで 51文字/記事全文 299文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
山口の最新記事
-
山口４区
(10/27)
▽４区（３人）１７自 １４自安倍 晋三６７☆元首相 自（無）前竹村 克司４９☆党県支部長 れ 新大野 頼子４７ 元新聞社社員無 新
-
山口３区
(10/27)
▽３区（２人）１７自 １４自坂本 史子６６☆党県副代表 立 新林 芳正６０☆元文部科学相自（岸）新
-
山口２区
(10/27)
▽２区（２人）１７自 １４自松田 一志６４ 党県委員 共 新岸 信夫６２☆防衛相 自（細）前
-
山口１区
(10/27)
▽１区（２人）１７自 １４自大内 一也４８☆党県副代表 立 新高村 正大５０☆財務政務官 自（麻）前
-
候補者アンケート＜２＞（届け出順） (10/26)
３１日投開票の衆院選で、中国新聞防長本社は県内４小選挙区の立候補者９人に政策アンケートをした。質問用紙を渡し、テーマごとに考えや主張を三つの選択肢から一つ選び、その理由を４０字以内で答えてもらった。...