2021衆院選特集

山口４区

山口2021/10/27 0:17

　▽４区（３人）１７自　１４自

安倍　晋三６７☆元首相　　　自（無）前
竹村　克司４９☆党県支部長　れ　新
大野　頼子４７　元新聞社社員無　新
（ここまで 68文字/記事全文 257文字）

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