2021衆院選特集

「王国」に幕、三つどもえ　共闘不発、「風」待つ野党【焦点区を歩く】＜７＞島根２区

島根2021/10/27 12:01

　向瀬　慎一　５０　党地区委員長　共　新
　山本　誉　６４　☆党県支部長　立　新
　高見　康裕　４１　☆党県支部長　自　新
　（届け出順、敬称略、☆は比例との重複立候補者）
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