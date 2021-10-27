2021衆院選特集
「王国」に幕、三つどもえ 共闘不発、「風」待つ野党【焦点区を歩く】＜７＞島根２区
島根2021/10/27 12:01
向瀬 慎一 ５０ 党地区委員長 共 新
山本 誉 ６４ ☆党県支部長 立 新
高見 康裕 ４１ ☆党県支部長 自 新
（届け出順、敬称略、☆は比例との重複立候補者）
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