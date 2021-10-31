2021衆院選特集
６陣営、最後の訴え 無党派層獲得に注力
島根2021/10/31 9:09
３１日投開票の衆院選で選挙戦最終日となった３０日、島根１、２区の候補者は最後のお願いに奔走した。それぞれ人口の多い出雲、松江市で無党派層の獲得に注力。地元や政党支持の厚い地域で地盤を固める陣営もあった。
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