６陣営、最後の訴え 無党派層獲得に注力

３１日投開票の衆院選で選挙戦最終日となった３０日、島根１、２区の候補者は最後のお願いに奔走した。それぞれ人口の多い出雲、松江市で無党派層の獲得に注力。地元や政党支持の厚い地域で地盤を固める陣営もあった。

（ここまで 102 文字/記事全文 1036 文字）