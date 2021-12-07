文化・芸能

Ｔシャツやハット　コラボ商品どうぞ【ＳＴＵ　ＢＵＺＺ!!　リレーフォト日記】＜79＞

2021/12/7 18:22
「マーク・ゴンザレス」とのコラボ商品をプロデュースした「青い向日葵」。左から榊美優、瀧野由美子、兵頭葵、福田朱里、今村美月

「マーク・ゴンザレス」とのコラボ商品をプロデュースした「青い向日葵」。左から榊美優、瀧野由美子、兵頭葵、福田朱里、今村美月


　ガールズバンドユニット「青い向日葵（ひまわり）」と、ストリートファッションで人気の「マーク・ゴンザレス」がコラボ。メンバーがプロデュースしたＴシャツ、ビッグＴシャツ、バケットハット、ボディーバッグの４アイテムを発売しました。
（ここまで 113文字/記事全文 263文字）

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  • バケットハットとＴシャツを着用した今村
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