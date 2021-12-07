文化・芸能
Ｔシャツやハット コラボ商品どうぞ【ＳＴＵ ＢＵＺＺ!! リレーフォト日記】＜79＞
2021/12/7 18:22
ガールズバンドユニット「青い向日葵（ひまわり）」と、ストリートファッションで人気の「マーク・ゴンザレス」がコラボ。メンバーがプロデュースしたＴシャツ、ビッグＴシャツ、バケットハット、ボディーバッグの４アイテムを発売しました。
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