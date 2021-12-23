【写真と動画で振り返る】米軍岩国基地２０２1
2021/12/23
空母艦載機の移転で、約１２０機の軍用機が所属し極東最大級となった米軍岩国基地には２０２１年、所属以外の戦闘機の飛来や大型艦船の入港が相次いだ。対中国の拠点として重要度が増す「ＩＷＡＫＵＮＩ」の動きを記録するため、今日も中国新聞岩国総局の記者はカメラを構える。
【動画・写真集】海自の護衛艦「いずも」 Ｆ35Ｂ発着試験のため入港（９月30日
【写真集】2機の米軍F35B、緊急着陸の石見空港から岩国基地へ帰還（10月６日）
【動画】米軍岩国基地所属の空母艦載機、５カ月ぶり帰還（10月７日）
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【写真集・動画】米海軍の強襲揚陸艦アメリカが初入港（11月18日）
【写真集・動画】米軍が強襲揚陸艦「アメリカ」を報道公開（11月19日）
【写真集・動画】米軍岩国基地へ初めて飛来したＦ35Ａ（12月３日）
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