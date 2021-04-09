催し・おでかけ

◆井上涼展　版画スリスリびじゅチュ館

４月９日（金）〜６月13日（日）
午前９時〜午後５時
※４月30日（金）と５月28日（金）は午後７時まで開館
月曜休館（祝日の場合は翌平日）

東広島市立美術館
（東広島市西条栄町）

　ユニークなアニメーションと印象的な音楽で独自の世界を展開する井上涼。本展のために制作したオリジナル版画や新作アニメーションなどを通して、版画の魅力を楽しく分かりやすくお伝えします。

【入場料】
　一般１２００円（１０００円）、高大生７００円、中学生以下無料。かっこ内は前売り料金

【入場券販売所】
　セブン―イレブン、東広島市立美術館（当日券のみ）

【特設ページ】
https://hhmoa.jp/next-exhibition/2383/

お問い合わせ 東広島市立美術館☎０８２（４３０）７１１７
外部サイト
主催 東広島市立美術館、中国新聞社
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