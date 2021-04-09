催し・おでかけ

◆企画展「ファッション イン ジャパン 1945―2020 ―流行と社会」

望月靖之《オリンピック東京大会日本選手団男子開会式・閉会式用ユニフォーム》1964年、ジャパンスポーツウェアクラブ製作、オリンピック東京大会組織委員会頒布、湯里まちづくりセンター蔵

望月靖之《オリンピック東京大会日本選手団男子開会式・閉会式用ユニフォーム》1964年、ジャパンスポーツウェアクラブ製作、オリンピック東京大会組織委員会頒布、湯里まちづくりセンター蔵

3月20日（祝）〜5月16日（日）
午前９時30分〜午後６時
※火曜休館（５月4日は開館）

島根県立石見美術館
（益田市有明町）

　戦後から現代に至るまでの日本のファッションを紹介。衣服や写真、雑誌、映像などの豊富な資料を通して、ファッションの動向を社会現象とともにひもときます。

【入場料】
　一般１２００円（１０００円）、大学生６００円（５００円）、小中高生３００円（２0０円）。かっこ内は前売り料金

【前売り券販売所】
　ローソン、グラントワ総合案内カウンター

【特設ページ】
http://www.grandtoit.jp/museum/fij2020/

お問い合わせ 石見美術館☎０８５６（３１）１８６０
外部サイト
主催 島根県立石見美術館、国立新美術館、読売新聞社、しまね文化振興財団、日本海テレビ、山陰中央新報社、文化庁、日本芸術文化振興会、中国新聞社
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