◆企画展「ファッション イン ジャパン 1945―2020 ―流行と社会」
3月20日（祝）〜5月16日（日）
午前９時30分〜午後６時
※火曜休館（５月4日は開館）
島根県立石見美術館
（益田市有明町）
戦後から現代に至るまでの日本のファッションを紹介。衣服や写真、雑誌、映像などの豊富な資料を通して、ファッションの動向を社会現象とともにひもときます。
【入場料】
一般１２００円（１０００円）、大学生６００円（５００円）、小中高生３００円（２0０円）。かっこ内は前売り料金
【前売り券販売所】
ローソン、グラントワ総合案内カウンター
【特設ページ】
http://www.grandtoit.jp/museum/fij2020/
|お問い合わせ
|石見美術館☎０８５６（３１）１８６０
http://www.grandtoit.jp/museum/
|主催
|島根県立石見美術館、国立新美術館、読売新聞社、しまね文化振興財団、日本海テレビ、山陰中央新報社、文化庁、日本芸術文化振興会、中国新聞社
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